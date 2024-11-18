Соседи скопинского маньяка бросили свои дома, в одном из них поселилась его пассия
SHOT: Соседи маньяка Виктора Мохова уехали из Рязанской области, бросив дома
Виктор Мохов. Обложка © YouTube / Осторожно: Собчак
Соседи скопинского маньяка Виктора Моховав в Рязанской области оставили свои дома и уехали. Как сообщает SHOT, в одном из оставленных бараков поселилась его новая возлюбленная.
По информации телеграм-канала, Мохов после освобождения из тюрьмы вернулся в родной город — Скопин. Местные жители не обрадовались возвращению маньяка и даже боялись соседства с таким человеком. В итоге они начали угрожать Мохову и слать ему проклятья, запрещая приближаться к домам.
Мохов напрягся и на всякий случай установил на свой дом камеру видеонаблюдения. Однако выяснилось, что это просто муляж. Пенсии маньяка в 23 500 рублей не хватило на настоящую, поэтому над ним сжалился один из местных жителей и подогнал неработающий фонарь, который издалека напоминает камеру.
В результате соседи оставили свои дома и уехали подальше от Мохова. В одной из опустевших построек поселилась незнакомая женщина, к которой маньяк часто заходит и якобы помогает ей по хозяйству.
В настоящее время за Моховым установлен надзор, он продолжится ещё два с половиной года. По правилам Мохов должен находиться дома с 22:00 до 06:00. Однако в дневное время он может свободно передвигаться.
Напомним, в 2000 году Виктор Мохов похитил 14-летнюю Екатерину Мартынову и 17-летнюю Елену Самохину, возвращавшихся с дискотеки в Рязани. Почти четыре года он держал пленниц в подземном бункере и постоянно насиловал. Елена беременела трижды и после так и не родила детей. На свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет.
Оказавшись на воле, Мохов влип в ещё одну криминальную историю. Скопинского маньяка отправили под домашний арест за сокрытие убийства, которое в его доме совершил знакомый. 1 сентября было принято решение о заключении мужчины под стражу из-за нарушения им условий домашнего ареста. 25 февраля Мохова отпустили, а 7 августа суд прекратил его уголовное преследование.