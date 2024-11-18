Соседи скопинского маньяка бросили свои дома, в одном из них поселилась его пассия

Соседи скопинского маньяка Виктора Моховав в Рязанской области оставили свои дома и уехали. Как сообщает SHOT, в одном из оставленных бараков поселилась его новая возлюбленная.

По информации телеграм-канала, Мохов после освобождения из тюрьмы вернулся в родной город — Скопин. Местные жители не обрадовались возвращению маньяка и даже боялись соседства с таким человеком. В итоге они начали угрожать Мохову и слать ему проклятья, запрещая приближаться к домам.

Мохов напрягся и на всякий случай установил на свой дом камеру видеонаблюдения. Однако выяснилось, что это просто муляж. Пенсии маньяка в 23 500 рублей не хватило на настоящую, поэтому над ним сжалился один из местных жителей и подогнал неработающий фонарь, который издалека напоминает камеру.

В результате соседи оставили свои дома и уехали подальше от Мохова. В одной из опустевших построек поселилась незнакомая женщина, к которой маньяк часто заходит и якобы помогает ей по хозяйству.

В настоящее время за Моховым установлен надзор, он продолжится ещё два с половиной года. По правилам Мохов должен находиться дома с 22:00 до 06:00. Однако в дневное время он может свободно передвигаться.