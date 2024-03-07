Спецназ ФСИН подтянули к колонии скопинского маньяка из-за защищавших убийцу бунтовщиков

В Пугачёве Саратовской области в колонии строгого режима № 4, где сидел скопинский маньяк Виктор Мохов, произошло ЧП. В пресс-службе регионального УФСИН сообщили, что нештатная ситуация в режимном учреждении произошла из-за осуждённого за убийство.

"В ИК-4 осуждённый Г., являющийся злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания (имеет 54 взыскания) и содержащийся в отряде со строгими условиями отбывания наказания, в демонстративно-шантажной форме отказался выполнять законные требования сотрудников администрации учреждения и выдавать находящийся у него в пользовании запрещённый предмет, в результате чего к нему была применена физическая сила (загиб обеих рук за спину и удержание)", — рассказали в управлении.

В итоге за зэка вступились несколько его товарищей, которые тоже числятся как злостные нарушители установленного порядка отбывания наказания. Компания начала громить помещение в отряде. Под их горячие руки попали окна и отсекающие двери. К колонии был подтянут спецназ ФСИН. Но в службе заверили, что после проведения сотрудниками колонии разъяснительной беседы "бунтовщики" отказались от своих "противоправных действий". По утверждению ведомства, физическая сила к осуждённым не применялась. Колония сейчас функционирует в штатном режиме.