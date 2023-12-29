Арестанты так хотели встречать Новый год в ИВС, что устроили бунт против этапирования в СИЗО

Более 20 задержанных устроили бунт в сочинском изоляторе временного содержания. Так они хотели сорвать своё этапирование в СИЗО Армавира и встретить Новый год в обезьяннике. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, всё произошло накануне утром в изоляторе временного содержания Адлерского района города. 47 задержанных планировали отправить в СИЗО № 2 в Армавир, но 22 человека оказались против. Они заявили, что не желают переезжать перед Новым годом и хотят провести каникулы в родном городе, а уже после всех праздников готовы уехать хоть куда.

При этом задержанные кричали, стучали по решёткам и оказывали сопротивление полицейским, которые пытались вывести их из камер. В итоге на помощь сотрудникам пришли бойцы ОМОН, который подавили бунт менее чем за час. Пострадавших среди сотрудников нет.

В итоге в Армавир отправились 11 человек, а остальных отвезут туда спецэтапом 30 декабря. Теперь в произошедшем разбирается прокуратура.