Арестанты так хотели встречать Новый год в ИВС, что устроили бунт против этапирования в СИЗО
На Кубани задержанные устроили бунт в ИВС, чтобы сорвать этапирование в СИЗО
Более 20 задержанных устроили бунт в сочинском изоляторе временного содержания. Так они хотели сорвать своё этапирование в СИЗО Армавира и встретить Новый год в обезьяннике. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, всё произошло накануне утром в изоляторе временного содержания Адлерского района города. 47 задержанных планировали отправить в СИЗО № 2 в Армавир, но 22 человека оказались против. Они заявили, что не желают переезжать перед Новым годом и хотят провести каникулы в родном городе, а уже после всех праздников готовы уехать хоть куда.
При этом задержанные кричали, стучали по решёткам и оказывали сопротивление полицейским, которые пытались вывести их из камер. В итоге на помощь сотрудникам пришли бойцы ОМОН, который подавили бунт менее чем за час. Пострадавших среди сотрудников нет.
В итоге в Армавир отправились 11 человек, а остальных отвезут туда спецэтапом 30 декабря. Теперь в произошедшем разбирается прокуратура.
Ранее Лайф рассказывал о бунте арестантов, который произошёл в тобольском изоляторе временного содержания. Пятеро человек, арестованных за кражу, изнасилование, разбой и грабёж, устроили погром и подожгли мусор в камере, куда их недавно заселили. Переселенцам новые условия не понравились, и они не на шутку взбунтовались. При этом один из заключённых даже умудрился ранить себя и был госпитализирован.
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