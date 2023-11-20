Регион

Уведомления отключены

20 ноября, 06:59

Пятеро арестантов устроили бунт в изоляторе в Тобольске

SHOT: Пятеро арестантов устроили погром в тобольском ИВС

В Тюменской области в изоляторе временного содержания (ИВС) пятеро арестантов устроили погром и подожгли мусор в камере. Как сообщает SHOT, один из заключённых также нанёс себе увечья, его госпитализировали.

По информации телеграм-канала, пять арестованных за кражу, изнасилование, разбой и грабёж мужчин на прошлой неделе этапировали из СИЗО № 1 в ИВС в Тобольске. Накануне вечером, 19 ноября, они взбунтовались из-за плохих условий на новом месте. В итоге арестанты разбили камеру видеонаблюдения, лампу, сломали умывальник, а затем подожгли мусор. Дежурные изолятора попытались потушить возгорание, но бунтовщики не открывали им дверь в камеру, тогда вызванные на подмогу полицейские взломали её и скрутили дебоширов. При этом один из заключённых умудрился ранить себя, из-за чего впоследствии был госпитализирован.

В отношении погромщиков возбуждены новые уголовные дела, теперь им грозят дополнительные сроки.

ФСИН отчиталась о перегрузе следственных изоляторов в России

ФСИН отчиталась о перегрузе следственных изоляторов в России

Ранее Лайф писал, что в Амурской области мужчина совершил побег из следственного изолятора прямо через окошко для передач. Спустя день его всё же снова задержали.

Обложка ©

ТАСС / Ura.ru

Наталья Исакова
  • Новости
  • Происшествия
  • Тюменская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров