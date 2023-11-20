Пятеро арестантов устроили бунт в изоляторе в Тобольске

В Тюменской области в изоляторе временного содержания (ИВС) пятеро арестантов устроили погром и подожгли мусор в камере. Как сообщает SHOT , один из заключённых также нанёс себе увечья, его госпитализировали.

По информации телеграм-канала, пять арестованных за кражу, изнасилование, разбой и грабёж мужчин на прошлой неделе этапировали из СИЗО № 1 в ИВС в Тобольске. Накануне вечером, 19 ноября, они взбунтовались из-за плохих условий на новом месте. В итоге арестанты разбили камеру видеонаблюдения, лампу, сломали умывальник, а затем подожгли мусор. Дежурные изолятора попытались потушить возгорание, но бунтовщики не открывали им дверь в камеру, тогда вызванные на подмогу полицейские взломали её и скрутили дебоширов. При этом один из заключённых умудрился ранить себя, из-за чего впоследствии был госпитализирован.