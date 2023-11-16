Регион

Уведомления отключены

16 ноября, 12:10

ФСИН отчиталась о перегрузе следственных изоляторов в России

Глава ФСИН Гостев: В тринадцати регионах России оказались переполнены СИЗО

В России сохраняется проблема переполненности следственных изоляторов. Несмотря на это, количество работающих СИЗО с перегрузом в этом году сократилось до 30 в тринадцати регионах страны. Об этом рассказал директор Федеральной службы исполнения наказаний РФ (ФСИН) Аркадий Гостев.

"По состоянию на данный момент с точки зрения перелимита работают порядка 30 следственных изоляторов в 13 регионах. Год назад их было намного больше", указал глава ведомства в беседе с журналистами.

По его словам, большой перегруз наблюдается в том числе и в Москве. А в Подмосковье, к слову, переполненность снизилась благодаря распределению людей в другие регионы. Также глава ФСИН рассказал, что проводилась работа по оценке адекватности содержания под стражей. Переполненность изоляторов и мера пресечения не зависят от ФСИН. В обязанности ведомства входит контроль работы следствия, суда и прокуратуры, подытожил он.

Россиянин не смог вытерпеть 10 суток ареста и сбежал из ИВС, проявив смекалку на прогулке

Россиянин не смог вытерпеть 10 суток ареста и сбежал из ИВС, проявив смекалку на прогулке

Ранее Лайф рассказывал, что кабмин ввёл особый воинский учёт для отбывающих наказание в СИЗО и исправительных колониях. Согласно документу, постановка и снятие с учёта будут проходить без личной явки, медобследования и психологического отбора заключённых.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • ФСИН России
  • сизо
  • Политика России
  • Политика
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров