ФСИН отчиталась о перегрузе следственных изоляторов в России

В России сохраняется проблема переполненности следственных изоляторов. Несмотря на это, количество работающих СИЗО с перегрузом в этом году сократилось до 30 в тринадцати регионах страны. Об этом рассказал директор Федеральной службы исполнения наказаний РФ (ФСИН) Аркадий Гостев.

"По состоянию на данный момент с точки зрения перелимита работают порядка 30 следственных изоляторов в 13 регионах. Год назад их было намного больше", — указал глава ведомства в беседе с журналистами.

По его словам, большой перегруз наблюдается в том числе и в Москве. А в Подмосковье, к слову, переполненность снизилась благодаря распределению людей в другие регионы. Также глава ФСИН рассказал, что проводилась работа по оценке адекватности содержания под стражей. Переполненность изоляторов и мера пресечения не зависят от ФСИН. В обязанности ведомства входит контроль работы следствия, суда и прокуратуры, подытожил он.