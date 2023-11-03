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3 ноября, 17:52

В России ввели особый воинский учёт для заключённых

Кабмин ввёл особый воинский учёт для отбывающих наказание

Правительство России ввело особый воинский учёт для отбывающих наказание в местах лишения свободы. Соответствующее распоряжение кабмина размещено на портале правовой информации.

Согласно документу, особый учёт будут осуществлять военкоматы по месту нахождения исправительной колонии и СИЗО. При этом постановка и снятие с него будет проходить без личной явки, медобследования и психологического отбора заключённых.

Ранее Лайф рассказывал, что в России 1 октября одновременно с началом осенней призывной кампании вступил в силу закон об ужесточении административной ответственности за нарушение требований воинского учёта. Так, в десять раз вырос штраф за неявку без уважительной причины по повестке в военкомат либо иной орган, осуществляющий воинский учёт. Ранее он составлял от пятисот до трёх тысяч рублей, теперь — от 10 до 30 тысяч.

Рособрнадзор будет собирать необходимые для воинского учёта данные об учащихся

Рособрнадзор будет собирать необходимые для воинского учёта данные об учащихся

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Наталья Исакова
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