В России ввели особый воинский учёт для заключённых

Согласно документу, особый учёт будут осуществлять военкоматы по месту нахождения исправительной колонии и СИЗО. При этом постановка и снятие с него будет проходить без личной явки, медобследования и психологического отбора заключённых.

Ранее Лайф рассказывал, что в России 1 октября одновременно с началом осенней призывной кампании вступил в силу закон об ужесточении административной ответственности за нарушение требований воинского учёта. Так, в десять раз вырос штраф за неявку без уважительной причины по повестке в военкомат либо иной орган, осуществляющий воинский учёт. Ранее он составлял от пятисот до трёх тысяч рублей, теперь — от 10 до 30 тысяч.