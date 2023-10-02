Россиянин не смог вытерпеть 10 суток ареста и сбежал из ИВС, проявив смекалку на прогулке
Mash: На Кубани мужчина не стал терпеть 10 суток ареста и сбежал из ИВС
В Краснодарском крае ищут уроженца Республики Адыгея, сбежавшего из изолятора временного содержания МВД по Успенскому району. По данным Mash, 35-летний Адам И. был отправлен под арест на десять суток за хулиганство и, отсидев пять, решился на побег.
Во время прогулки мужчина отогнул металлические прутья ограждения, залез на вольер и прыгнул через забор, скрывшись в неизвестном направлении. Теперь ему грозит срок. Известно, что ранее у него были проблемы с законом из-за наркотиков.
По всей видимости, Адам вдохновился примером одного своего "коллеги". Несколько дней назад гражданин Таджикистана сбежал из спецприёмника в Хабаровском крае, провернув ту же схему: на прогулке подтянулся на решётке, прыгнул через забор и дал дёру. Его задержали.
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