Россиянин не смог вытерпеть 10 суток ареста и сбежал из ИВС, проявив смекалку на прогулке

В Краснодарском крае ищут уроженца Республики Адыгея, сбежавшего из изолятора временного содержания МВД по Успенскому району. По данным Mash, 35-летний Адам И. был отправлен под арест на десять суток за хулиганство и, отсидев пять, решился на побег.

Во время прогулки мужчина отогнул металлические прутья ограждения, залез на вольер и прыгнул через забор, скрывшись в неизвестном направлении. Теперь ему грозит срок. Известно, что ранее у него были проблемы с законом из-за наркотиков.