В Иркутске задержали сбежавшего из колонии киллера, который не хотел возвращаться домой

Преступник на протяжении пяти дней скрывался от полиции, но поймать его удалось в Иркутске. Калонов сбежал из колонии, чтобы не возвращаться на родину, в Таджикистан , но теперь его точно передадут сотрудникам Управления по вопросам миграции МВД РФ для дальнейшей депортации.

Напомним, 49-летний Камолжон Калонов сбежал из колонии № 19 в рабочем посёлке Маркова Иркутской области 17 сентября. В районе 04:00 он покинул учреждение, причём в тот же день его должны были выпустить на волю по УДО. Изначально он был приговорён к 22 годам лишения свободы за совершение преступлений по статьям "Убийство двух и более лиц по найму", "Разбой" и "Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". За побег рецидивисту грозило ещё четыре года. Лайф предполагал, что Калонов мог сбежать из-за того, что за долгие годы он привык к тюремному быту — теплу, еде и необходимости немного работать. На свободе же у него никого не осталось.