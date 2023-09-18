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18 сентября, 09:38
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Раскрыта печальная причина побега киллера из колонии под Иркутском в день выхода на свободу

Отсидевший 20 лет киллер хотел продлить срок побегом из колонии под Иркутском

Камолжон Калонов, совершивший побег из колонии в Иркутской области прямо в день освобождения, сделал это специально, чтобы не выходить на свободу, где у него никого и ничего не осталось. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник во ФСИН.

Калонов отсидел 20 лет. Его заключение проходило в колонии-поселении в рабочем посёлке Маркова, где он мог работать, получать питание и иметь крышу над головой. Терять такие условия преступник, по предварительной версии, не хотел и решил продлить себе срок новой статьёй — за побег. Собеседник SHOT уверен, что арестант в скором времени объявится.

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Напомним, сотрудники колонии № 19 в рабочем посёлке Маркова Иркутской области подняли тревогу из-за сбежавшего убийцы. 49-летний Камолжон Калонов совершил побег прямо в день освобождения по УДО. Теперь ему грозит ещё четыре года.

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Shutterstock

Татьяна Миссуми
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