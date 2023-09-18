Раскрыта печальная причина побега киллера из колонии под Иркутском в день выхода на свободу

Камолжон Калонов, совершивший побег из колонии в Иркутской области прямо в день освобождения, сделал это специально, чтобы не выходить на свободу, где у него никого и ничего не осталось. Об этом пишет SHOT со ссылкой на источник во ФСИН.

Калонов отсидел 20 лет. Его заключение проходило в колонии-поселении в рабочем посёлке Маркова, где он мог работать, получать питание и иметь крышу над головой. Терять такие условия преступник, по предварительной версии, не хотел и решил продлить себе срок новой статьёй — за побег. Собеседник SHOT уверен, что арестант в скором времени объявится.