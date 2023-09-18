Нетерпеливый киллер-рецидивист отсидел 20 лет и сбежал в день своего освобождения

Сотрудники колонии № 19 в рабочем посёлке Маркова Иркутской области подняли тревогу из-за особо опасного киллера, совершившего бессмысленный побег. По данным SHOT, 49-летний Камолжон Калонов каким-то образом покинул исправительное учреждение в районе 04:00 — всего за несколько часов до освобождения.

Подчёркивается, что арестанта должны были выпустить по УДО и отправить на исправительные работы, однако по неведомой причине он решил избежать формальностей. Теперь преступнику грозит ещё четыре года заключения за побег. Ориентировки на беглеца разосланы по всему региону, в том числе правоохранителям в его родном городе Зима.

Калонов имеет богатую криминальную историю. Так, первый срок он получил в девяностых за организацию преступного сообщества и незаконное усыновление. Выйдя на свободу в 1997 году, бывший зэк не свернул со скользкой дорожки и уже в 2003-м снова сел, но уже на 22 года и по статьям "Убийство двух и более лиц по найму", "Разбой" и "Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".