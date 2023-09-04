Матёрый арестант притворился больным и попытался сбежать из-под конвоя в Сургуте

В Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) арестант попытался сбежать от конвоиров, которые сопровождали его из СИЗО в больницу. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Мужчина проходит обвиняемым по делу о разбое, при этом ранее он уже отсидел около восьми лет за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, разбойное нападение, разбой, совершённый группой лиц, кражу. Арестант не захотел снова отправляться в колонию, поэтому решил бежать.

Преступник пожаловался на сильные боли в правом плече и попросил отвезти его на рентген. Поздно вечером мужчину под конвоем доставили в Сургутскую клиническую травматологическую больницу. Дождавшись, когда врач уйдёт делать снимок, злоумышленник выбежал на улицу, но его догнали конвоиры. Тем не менее арестант и не думал сдаваться: он стал бить заточкой в плечо одного из правоохранителей. Однако в результате мужчину удалось скрутить. Теперь срок отбывания наказания ему увеличат за две новые статьи — побег и нападение на сотрудника.