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4 сентября, 12:59

Матёрый арестант притворился больным и попытался сбежать из-под конвоя в Сургуте

В ХМАО арестант пытался сбежать из больницы, куда приехал под конвоем из СИЗО

В Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) арестант попытался сбежать от конвоиров, которые сопровождали его из СИЗО в больницу. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Мужчина проходит обвиняемым по делу о разбое, при этом ранее он уже отсидел около восьми лет за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, разбойное нападение, разбой, совершённый группой лиц, кражу. Арестант не захотел снова отправляться в колонию, поэтому решил бежать.

Преступник пожаловался на сильные боли в правом плече и попросил отвезти его на рентген. Поздно вечером мужчину под конвоем доставили в Сургутскую клиническую травматологическую больницу. Дождавшись, когда врач уйдёт делать снимок, злоумышленник выбежал на улицу, но его догнали конвоиры. Тем не менее арестант и не думал сдаваться: он стал бить заточкой в плечо одного из правоохранителей. Однако в результате мужчину удалось скрутить. Теперь срок отбывания наказания ему увеличат за две новые статьи — побег и нападение на сотрудника.

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Ранее Лайф писал, что наркоторговец попросился на МРТ и сбежал от конвоя через окно больницы в Москве. Хитрец жаловался на сильный приступ головной боли. Впрочем, особо разгуляться у него не вышло — поймали уже на следующий день.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
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