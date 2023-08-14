Наркоторговец попросился на МРТ и сбежал от конвоя через окно больницы в Москве
Mash: Наркоторговец сбежал от конвоя, выпрыгнув из окна больницы № 67 в Москве
Наркоторговец смог улизнуть из-под заключения, спрыгнув из окна кабинета МРТ, находящегося на втором этаже больницы № 67 в Москве. Об этом сообщил Mash.
28-летний уроженец Израиля Алексей Плоткин был арестован судом 11 августа. Во время конвоирования в СИЗО осуждённый стал жаловаться на сильный приступ головной боли. Правоохранители решили отвезти его в больницу.
Врачи подготовили задержанного для процедуры МРТ, в том числе для этого было необходимо снять наручники, вместо них руки мужчины замотали изолентой. А конвоиров в кабинет МРТ не пустили, чтобы те не подверглись излучению. Плоткин воспользовался ситуацией: он распахнул окно медицинского кабинета и выпрыгнул на волю. Особо разгуляться у него не вышло, уже на следующий день его поймали.
А в Забайкальском крае задержали третьего обвиняемого в резонансном избиении ветерана СВО без ноги. 43-летний мужчина утром 13 августа сам явился в отделение. Двое его соучастников уже под арестом.
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