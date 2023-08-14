Наркоторговец попросился на МРТ и сбежал от конвоя через окно больницы в Москве

28-летний уроженец Израиля Алексей Плоткин был арестован судом 11 августа. Во время конвоирования в СИЗО осуждённый стал жаловаться на сильный приступ головной боли. Правоохранители решили отвезти его в больницу.

Врачи подготовили задержанного для процедуры МРТ, в том числе для этого было необходимо снять наручники, вместо них руки мужчины замотали изолентой. А конвоиров в кабинет МРТ не пустили, чтобы те не подверглись излучению. Плоткин воспользовался ситуацией: он распахнул окно медицинского кабинета и выпрыгнул на волю. Особо разгуляться у него не вышло, уже на следующий день его поймали.