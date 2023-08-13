Третий участник избиения ветерана СВО в Забайкалье сдался полиции
ГУ МВД: В Забайкалье задержан третий подозреваемый в избиении ветерана СВО
В Забайкальском крае задержан третий обвиняемый в резонансном избиении ветерана СВО. Как сообщает ГУ МВД по региону, мужчина сам пришёл в полицию.
"В мероприятиях по розыску гражданина был задействован весь личный состав пункта полиции по Нерчинско-Заводскому району МО МВД России "Газимуро-Заводский" и опытные оперативники уголовного розыска аппарата регионального УМВД. Прочесывались лесные массивы, проверялись дома и строения в близлежащих селах", — сообщили в управлении.
Также полицейские проводили работу с родственниками злоумышленника и местными жителями, которые могли знать, где он находится. В результате этой работы, как отметили в МВД, 43-летний мужчина утром 13 августа явился в отделение полиции, где и был задержан. Сейчас с ним работают правоохранители.
Ранее суд заочно арестовал мужчину. Уточнялось, что 43-летний Иван Зырянов ранее не судим, нигде не работает, проживал вместе с матерью.
Напомним, 5 августа в кафе села Нерчинский Завод Забайкальского края произошёл конфликт между компанией отдыхающих и ветеранами СВО. Одного из них, лишившегося на службе ноги, избили, а второму повредили автомобиль. Двух нападавших уже задержали ранее.
ТАСС / dpa / picture-alliance