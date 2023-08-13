Третий участник избиения ветерана СВО в Забайкалье сдался полиции

В Забайкальском крае задержан третий обвиняемый в резонансном избиении ветерана СВО. Как сообщает ГУ МВД по региону, мужчина сам пришёл в полицию.

"В мероприятиях по розыску гражданина был задействован весь личный состав пункта полиции по Нерчинско-Заводскому району МО МВД России "Газимуро-Заводский" и опытные оперативники уголовного розыска аппарата регионального УМВД. Прочесывались лесные массивы, проверялись дома и строения в близлежащих селах", — сообщили в управлении.

Также полицейские проводили работу с родственниками злоумышленника и местными жителями, которые могли знать, где он находится. В результате этой работы, как отметили в МВД, 43-летний мужчина утром 13 августа явился в отделение полиции, где и был задержан. Сейчас с ним работают правоохранители.

Ранее суд заочно арестовал мужчину. Уточнялось, что 43-летний Иван Зырянов ранее не судим, нигде не работает, проживал вместе с матерью.