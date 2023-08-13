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13 августа, 03:20

Третий участник избиения ветерана СВО в Забайкалье сдался полиции

ГУ МВД: В Забайкалье задержан третий подозреваемый в избиении ветерана СВО

В Забайкальском крае задержан третий обвиняемый в резонансном избиении ветерана СВО. Как сообщает ГУ МВД по региону, мужчина сам пришёл в полицию.

"В мероприятиях по розыску гражданина был задействован весь личный состав пункта полиции по Нерчинско-Заводскому району МО МВД России "Газимуро-Заводский" и опытные оперативники уголовного розыска аппарата регионального УМВД. Прочесывались лесные массивы, проверялись дома и строения в близлежащих селах", — сообщили в управлении.

Также полицейские проводили работу с родственниками злоумышленника и местными жителями, которые могли знать, где он находится. В результате этой работы, как отметили в МВД, 43-летний мужчина утром 13 августа явился в отделение полиции, где и был задержан. Сейчас с ним работают правоохранители.

Ранее суд заочно арестовал мужчину. Уточнялось, что 43-летний Иван Зырянов ранее не судим, нигде не работает, проживал вместе с матерью.

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Напомним, 5 августа в кафе села Нерчинский Завод Забайкальского края произошёл конфликт между компанией отдыхающих и ветеранами СВО. Одного из них, лишившегося на службе ноги, избили, а второму повредили автомобиль. Двух нападавших уже задержали ранее.

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ТАСС / dpa / picture-alliance

Никита Никонов
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