На Урале задержан мужчина, бросивший коктейль Молотова в военкомат

Житель города Полевской Свердловской области бросил коктейль Молотова в здание местного военкомата. Об этом сообщает SHOT.

После этого загорелась дверь комиссариата, однако огонь удалось быстро потушить охраннику ещё до прибытия пожарных. 45-летний поджигатель попытался убежать с места преступления, но спустя некоторое время всë же был задержан. Сейчас мотивы его поступка выясняют следователи.