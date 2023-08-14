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14 августа, 04:08

На Урале задержан мужчина, бросивший коктейль Молотова в военкомат

SHOT: Житель свердловского Полевского поджёг дверь военкомата коктейлем Молотова

Житель города Полевской Свердловской области бросил коктейль Молотова в здание местного военкомата. Об этом сообщает SHOT.

После этого загорелась дверь комиссариата, однако огонь удалось быстро потушить охраннику ещё до прибытия пожарных. 45-летний поджигатель попытался убежать с места преступления, но спустя некоторое время всë же был задержан. Сейчас мотивы его поступка выясняют следователи.

Две попытки поджога военкоматов произошли за сутки в российских регионах

Две попытки поджога военкоматов произошли за сутки в российских регионах

А ранее специалист по антитеррору набросал типичный портрет "поджигателя военкоматов". По словам Сергея Гончарова, на такое дело может пойти только доверчивый человек со слабой психикой.

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"МВД медиа"

Артур Лапсаков
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