Специалист по антитеррору набросал типичный портрет "поджигателя военкоматов"
Эксперт Гончаров: Сжигать военкоматы чаще всего соглашаются пенсионеры и дети
Согласиться поджечь военкомат по заданию мошенников может только доверчивый человек со слабой психикой. Об этом рассказал почётный президент Международной ассоциация ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров, комментируя, почему некоторые россияне верят телефонным аферистам с Украины.
"Им звонят и говорят: "Вот это банк, который вас обманул, идите и подорвите его". А там не банк, а военкомат", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".
По словам Гончарова, жертвами мошенников чаще всего становятся женщины, пожилые люди, подростки, а также те, кто попал в тяжёлую жизненную ситуацию, например имеет долги по банковским кредитам. Эксперт считает, что помочь может постоянная работа с населением: нужно через СМИ объяснять людям, что они не должны так легко верить незнакомым звонкам.
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Ранее в МВД РФ рассказали об использовании украинскими телефонными мошенниками новой тактики: теперь они всё чаще вовлекают россиян в диверсионную и террористическую деятельность. В ведомстве предупредили, что сначала разговор начинается вполне стандартно: аферисты заявляют о якобы "подозрительных переводах", попытке взять кредит или предлагают остановить преступников. Затем они уже требуют пойти и поджечь военкомат, банк или другое здание. На поводу у мошенников пошла, например, 20-летняя девушка в подмосковном Орехово-Зуеве: она попыталась поджечь военкомат, чтобы получить обещанные неизвестным лицом 250 тысяч рублей.
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