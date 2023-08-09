Специалист по антитеррору набросал типичный портрет "поджигателя военкоматов"

Согласиться поджечь военкомат по заданию мошенников может только доверчивый человек со слабой психикой. Об этом рассказал почётный президент Международной ассоциация ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров, комментируя, почему некоторые россияне верят телефонным аферистам с Украины.

"Им звонят и говорят: "Вот это банк, который вас обманул, идите и подорвите его". А там не банк, а военкомат", — сказал он в эфире радио "Комсомольская правда".

По словам Гончарова, жертвами мошенников чаще всего становятся женщины, пожилые люди, подростки, а также те, кто попал в тяжёлую жизненную ситуацию, например имеет долги по банковским кредитам. Эксперт считает, что помочь может постоянная работа с населением: нужно через СМИ объяснять людям, что они не должны так легко верить незнакомым звонкам.