В Подмосковье девушка попыталась поджечь военкомат ради обещанных 250 тысяч
В подмосковном Орехово-Зуеве 20-летняя девушка попыталась поджечь военкомат, чтобы получить обещанные неизвестным 250 тысяч рублей. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, Анне позвонил человек, представился сотрудником банка. Он уговорил девушку взять кредит, а когда та уже была готова это сделать, "выяснилось", что заём ей не дадут из-за отсутствия работы.
Ане тут же предложили решение "проблемы": ей пообещали ₽250k «безвозмездно». Правда, она должна была всего лишь поджечь военный комиссариат. Девушка согласилась.
Ей перевели ₽5k на покупку пятилитровой канистры бензина, и ней Анна примчалась к объекту в Комиссариатском тупике. Увидев охрану, она испугалась и сбежала домой. Однако её успели заметить, вычислили место жительства и нагрянули туда. Теперь с девушкой работают, чтобы выйти на подстрекателя.
Ранее сотрудница Комитета юстиции пыталась поджечь военкомат в Волгограде. Девушка подготовилась основательно — взяла с собой пять полулитровых бутылок с коктейлем Молотова, фитили, тряпки, спички и зажигалки.
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