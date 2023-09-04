Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) с собаками оцепили здание театра "Манекен" в Челябинске. Там заключённые проводят репетицию фестиваля "Надежда", который состоится через три дня. Об этом сообщил директор театра Александр Березин в беседе с Ura.ru.

Сотрудники ФСИН с собаками оцепили театр "Манекен" в Челябинске. Видео © Ura.ru

"В театре "Манекен" заключённые проведут репетицию фестиваля экранного творчества "Надежда". Безопасность обеспечивают сотрудники ФСИН", — сказал он.

Фестиваль состоится 7 сентября, на нём покажут фильмы, снятые в исправительных учреждениях. Организатор мероприятия — Управление культуры администрации Челябинска, а театр является только площадкой, уточнил Березин.