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4 сентября, 12:00

Сотрудники ФСИН с собаками оцепили театр "Манекен" в Челябинске

Заключённые устроили репетицию фестиваля в театре Челябинска под присмотром ФСИН

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) с собаками оцепили здание театра "Манекен" в Челябинске. Там заключённые проводят репетицию фестиваля "Надежда", который состоится через три дня. Об этом сообщил директор театра Александр Березин в беседе с Ura.ru.

Сотрудники ФСИН с собаками оцепили театр "Манекен" в Челябинске. Видео © Ura.ru

"В театре "Манекен" заключённые проведут репетицию фестиваля экранного творчества "Надежда". Безопасность обеспечивают сотрудники ФСИН", — сказал он.

Фестиваль состоится 7 сентября, на нём покажут фильмы, снятые в исправительных учреждениях. Организатор мероприятия — Управление культуры администрации Челябинска, а театр является только площадкой, уточнил Березин.

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Ura.ru

Светлана Оперук
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