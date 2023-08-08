Нижегородцев позвали обедать в кафе СИЗО с рыбками и портретами Николая II

Жителям и гостям Нижнего Новгорода предложили заглянуть на обед в кафе "Империя", которое находится на территории СИЗО № 1. Пресс-секретарь ГУ ФСИН России по Нижегородской области Роман Ведышев пояснил, что заведение работает для сотрудников изолятора, но готово накормить всех желающих.

"Мы приглашаем всех, кто захотел покушать. Горожане также могут прийти покушать, пообедать. Вкусно, доступные цены, очень красивый интерьер, очень красивый садик внутри с фонтаном, картины, рыбки", — сказал он "Газете.ru".

В кафе висят портреты российских императоров, в том числе Николая II, именно во времена его правления появилось здание городского изолятора, продолжил Ведышев. За название кафе проголосовало большинство работников учреждения, поэтому и был выдержан имперский стиль в дизайне. Пресс-секретарь предложил и проведение банкетов в зале. Единственное, в чём откажет руководство, так это в доставке еды заключённым, пошутил Ведышев.