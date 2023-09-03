Под Ярославлем начальник отдела ФСИН бросил гранату в священника и ещё двух человек
SHOT: Под Ярославлем начальник ФСИН бросил гранату в обидчиков и ранил троих
Начальник отдела ФСИН, который бросил в оппонентов гранату в Ярославской области. Обложка © Telegram / SHOT
В Ярославской области начальник отдела Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) бросил гранату в священника, главу сельского поселения и их общую знакомую после ссоры. Об этом сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, конфликт произошёл вечером 2 сентября в одном из домов в селе Никульское. Разговор в компании не клеился с самого начала, и в порыве гнева 47-летний сотрудник ФСИН бросил гранату в одну из комнат, где находились его оппоненты, после чего произошёл взрыв. В результате священника, главу поселения и их знакомую увезли с осколочными ранениями в больницу. Виновник происшествия сейчас находится на допросе, правоохранители продолжают выяснять все детали произошедшего.
Ранее сообщалось, что суд арестовал на два месяца мужчину, который бросил гранату в элитный спорткар Jaguar у бизнес-центра "Москва-Сити". Также Лайф публиковал видео с моментом подрыва автомобиля.