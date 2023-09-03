Под Ярославлем начальник отдела ФСИН бросил гранату в священника и ещё двух человек

По информации телеграм-канала, конфликт произошёл вечером 2 сентября в одном из домов в селе Никульское. Разговор в компании не клеился с самого начала, и в порыве гнева 47-летний сотрудник ФСИН бросил гранату в одну из комнат, где находились его оппоненты, после чего произошёл взрыв. В результате священника, главу поселения и их знакомую увезли с осколочными ранениями в больницу. Виновник происшествия сейчас находится на допросе, правоохранители продолжают выяснять все детали произошедшего.