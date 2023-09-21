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21 сентября, 16:13

Британский экс-сотрудник ОБСЕ получил 19 лет колонии за шпионаж в пользу Украины

В ЛНР заочно приговорили к 19 годам колонии британского экс-сотрудника ОБСЕ

Верховный суд Луганской Народной Республики (ЛНР) заочно приговорил к 19 годам лишения свободы британского экс-сотрудника ОБСЕ. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России, его признали виновным в шпионаже в пользу Украины.

"Верховный суд ЛНР вынес приговор по уголовному делу в отношении подданного Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Он признан виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2021 году осуждённый, будучи ещё сотрудником Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, находился в Луганске и передавал ВСУ сведения военного характера. Эти данные использовались Киевом для уничтожения воинских формирований Народной милиции ЛНР. Имя осуждённого заочно британца в надзорном ведомстве раскрывать не стали.

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Ранее Лайф сообщал, что украинского военного приговорили к 21 году колонии строгого режима за расстрел юноши, который звонил в Россию из Мариуполя. Преступление было совершено в конце марта 2022 года.

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Наталья Исакова
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