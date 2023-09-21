Британский экс-сотрудник ОБСЕ получил 19 лет колонии за шпионаж в пользу Украины

Верховный суд Луганской Народной Республики (ЛНР) заочно приговорил к 19 годам лишения свободы британского экс-сотрудника ОБСЕ. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России, его признали виновным в шпионаже в пользу Украины.

"Верховный суд ЛНР вынес приговор по уголовному делу в отношении подданного Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии. Он признан виновным по ст. 276 УК РФ (шпионаж)", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в 2021 году осуждённый, будучи ещё сотрудником Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, находился в Луганске и передавал ВСУ сведения военного характера. Эти данные использовались Киевом для уничтожения воинских формирований Народной милиции ЛНР. Имя осуждённого заочно британца в надзорном ведомстве раскрывать не стали.