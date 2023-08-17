В Москве по обвинению в шпионаже арестовали американца
Лефортовский суд Москвы арестовал по обвинению в шпионаже иностранного гражданина по фамилии Спектор, сообщает РИА "Новости".
"Спектору Е.М. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — рассказал агентству источник в суде.
Как пишет ТАСС, ранее Спектор был осуждён по делу о взятке экс-помощнице бывшего вице-премьера РФ Аркадия Дворковича. По информации агентства, арестованный — гражданин США. Остальные подробности не раскрываются из-за секретности дела. По статье УК РФ "Шпионаж" американцу грозит от 10 до 20 лет заключения.
Ранее Лайф сообщал, что в Херсонской области за шпионаж задержали командира отряда теробороны ВСУ, который передавал сотрудникам СБУ данные о местах дислокации военной техники и личного состава Вооружённых сил России.
ТАСС / URA.ru / Владимир Андреев