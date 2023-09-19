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19 сентября, 09:19

Киллер-рецидивист мог сбежать из колонии под Иркутском, чтобы его не депортировали на родину

SHOT: Сбежавший из колонии киллер-рецидивист не хотел возвращаться в Таджикистан

<p>Камолжон Калонов. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/57108" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Камолжон Калонов. Обложка © SHOT

Камолжон Калонов, сбежавший за несколько часов до официального освобождения из колонии № 19 в рабочем посёлке Маркова под Иркутском, мог пойти на этот шаг из-за нежелания возвращаться домой. SHOT публикует фото преступника.

По данным телеграм-канала, после выхода на волю киллера-рецидивиста должны были депортировать на родину — в Таджикистан. Тем временем преступника до сих пор не могут найти.

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Напомним, 49-летний Камолжон Калонов сбежал из колонии № 19 в рабочем посёлке Маркова Иркутской области накануне. В районе 04:00 он покинул учреждение, причём в тот же день его должны были выпустить на волю по УДО. Теперь рецидивисту грозит ещё четыре года. По данным Лайфа, Калонов мог также сбежать из-за того, что за долгие годы он привык к тюремному быту — теплу, еде и необходимости немного работать. На свободе же у него никого не осталось.

Матвей Константинов
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