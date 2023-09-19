Киллер-рецидивист мог сбежать из колонии под Иркутском, чтобы его не депортировали на родину

По данным телеграм-канала, после выхода на волю киллера-рецидивиста должны были депортировать на родину — в Таджикистан. Тем временем преступника до сих пор не могут найти.

Напомним, 49-летний Камолжон Калонов сбежал из колонии № 19 в рабочем посёлке Маркова Иркутской области накануне. В районе 04:00 он покинул учреждение, причём в тот же день его должны были выпустить на волю по УДО. Теперь рецидивисту грозит ещё четыре года. По данным Лайфа, Калонов мог также сбежать из-за того, что за долгие годы он привык к тюремному быту — теплу, еде и необходимости немного работать. На свободе же у него никого не осталось.