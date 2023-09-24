Арестант сбежал из спецприёмника под Хабаровском, показав чудеса акробатики
В Комсомольске-на-Амуре арестант сбежал из спецприёмника во время прогулки
В Хабаровском крае арестованный гражданин Таджикистана сбежал из спецприемника, показав чудеса акробатики. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, всё произошло около 16 часов в городе Комсомольске-на-Амуре. 29-летний Акбарали, арестованный за нарушение миграционного законодательства, устал от пребывания за решёткой и решил сбежать, а план он осуществил прямо во время прогулки. Спортсмен подтянулся на решётке, прыгнул через забор и дал дёру.
Вот только в беге он оказался не так хорош — арестанта задержали всего в трёх километрах от места побега. Акбарали хотел уехать из города, чтобы избежать депортации и остаться в России, однако теперь ему всё же предстоит переезд на родину.
Ранее Лайф рассказывал историю из Сургута Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО), где арестант хотел попасть на волю и не придумал ничего лучше, чем притвориться больным. Он думал, что сможет сбежать от конвоя, сопровождавшего его из СИЗО в больницу, однако всё пошло не по плану.
ТАСС / Ura.ru