Арестант сбежал из спецприёмника под Хабаровском, показав чудеса акробатики

В Хабаровском крае арестованный гражданин Таджикистана сбежал из спецприемника, показав чудеса акробатики. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, всё произошло около 16 часов в городе Комсомольске-на-Амуре. 29-летний Акбарали, арестованный за нарушение миграционного законодательства, устал от пребывания за решёткой и решил сбежать, а план он осуществил прямо во время прогулки. Спортсмен подтянулся на решётке, прыгнул через забор и дал дёру.

Вот только в беге он оказался не так хорош — арестанта задержали всего в трёх километрах от места побега. Акбарали хотел уехать из города, чтобы избежать депортации и остаться в России, однако теперь ему всё же предстоит переезд на родину.