Регион

Уведомления отключены

9 сентября, 13:53

В Британии задержали военного, который совершил "голливудский" побег из тюрьмы

В Лондоне после четырёх дней поисков задержали сбежавшего из тюрьмы военного

<p>Даниэл Абед Халиф. Обложка © Twitter / <a href="https://twitter.com/dailystar/status/1700216681107435869" target="_blank" rel="noopener noreferrer">dailystar</a></p>

Даниэл Абед Халиф. Обложка © Twitter / dailystar

В Лондоне спустя несколько дней масштабных поисков задержали бывшего военнослужащего Даниэла Абеда Халифа, который сбежал из тюрьмы, спрятавшись под днищем грузового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Скотленд-Ярда.

"Полицейские задержали его незадолго до 11:00 (13:00 по мск. — Прим. Лайфа) в субботу, 9 сентября, в районе Чизик, сейчас он находится в полиции", — говорится в сообщении.

Подробности задержания 21-летнего беглеца в полиции раскрывать не стали.

Как ранее сообщал Лайф, Халиф сбежал из тюрьмы Уандсворт на юго-западе Лондона утром 5 сентября. Экс-военный находился под стражей в ожидании суда по делу о терроризме и нарушениях британского закона о государственной тайне, включая подготовку теракта на территории своей части во время службы.

Заключённый совершил побег из уральской колонии через полтора месяца после прибытия

Заключённый совершил побег из уральской колонии через полтора месяца после прибытия

Наталья Исакова
  • Новости
  • Великобритания
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров