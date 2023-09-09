В Британии задержали военного, который совершил "голливудский" побег из тюрьмы
В Лондоне после четырёх дней поисков задержали сбежавшего из тюрьмы военного
Даниэл Абед Халиф. Обложка © Twitter / dailystar
В Лондоне спустя несколько дней масштабных поисков задержали бывшего военнослужащего Даниэла Абеда Халифа, который сбежал из тюрьмы, спрятавшись под днищем грузового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Скотленд-Ярда.
"Полицейские задержали его незадолго до 11:00 (13:00 по мск. — Прим. Лайфа) в субботу, 9 сентября, в районе Чизик, сейчас он находится в полиции", — говорится в сообщении.
Подробности задержания 21-летнего беглеца в полиции раскрывать не стали.
Как ранее сообщал Лайф, Халиф сбежал из тюрьмы Уандсворт на юго-западе Лондона утром 5 сентября. Экс-военный находился под стражей в ожидании суда по делу о терроризме и нарушениях британского закона о государственной тайне, включая подготовку теракта на территории своей части во время службы.