Британский военный совершил дерзкий побег из тюрьмы, достойный Голливуда

Бывший военнослужащий армии Великобритании Дэниел Абед Халиф сбежал из лондонской тюрьмы Уондсуорт. Заключённый подозревался в подготовке теракта на территории своей части во время службы.

По данным вещательной корпорации BBC, узник воспользовался тем, что работал на тюремной кухне. Во время приёмки продуктов он скрытно зацепился за днище грузовика с провизией и успешно покинул место заключения. Британцев призвали не паниковать из-за побега беглеца. Он не представляет угрозы для широкой общественности, заявил журналистам глава контртеррористического подразделения лондонской полиции Доминик Мёрфи.

"Команда сотрудников полиции интенсивно работает, чтобы как можно быстрее обнаружить и задержать Халифа", — добавил правоохранитель.