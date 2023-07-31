В Приамурье пойман очень стройный зэк, сбежавший через окошко для передач

В Амурской области задержали осуждённого, который сбежал из СИЗО в Благовещенске через узкое окно приёма передач. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В Благовещенске осуждённому удалось сбежать из СИЗО через окно приёма передач. Видео © Mash

"Сотрудники УМВД России по Амурской области и регионального Управления ФСИН России в результате межведомственных мероприятий в кратчайшие сроки задержали осуждённого, совершившего побег из Следственного изолятора № 1 УФСИН России по Амурской области", — отметила она.

Волк добавила, что полицейские около полуночи задержали мужчину на тропинке возле реки Бурхановки. На задержанного возбудили ещё одно уголовное дело — по статье за побег из места лишения свободы. Теперь беглец уже передан сотрудникам регионального Управления ФСИН РФ, заключила Волк.