В липецкой колонии заключённый до смерти забил майора ФСИН по пути в ШИЗО

В липецкой исправительной колонии заключённый жестоко избил майора ФСИН, когда тот вёл его в штрафной изолятор, сотрудник учреждения скончался. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ФСИН России.

По информации ведомства, инцидент произошёл 28 июня в ИК-6 Липецкой области. 26-летний мужчина, осуждённый за убийство и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних, напал на начальника отряда отдела по воспитательной работе. Его решили отправить в ШИЗО.

"При водворении в штрафной изолятор за нарушение правил внутреннего распорядка осуждённый нанёс два удара металлическим предметом майору внутренней службы, а также не менее десяти ударов кулаками по голове. Офицер сумел задержать и удержать преступника до прибытия помощи", — рассказали во ФСИН.

Офицер был госпитализирован, позже скончался. Региональное управление СКР уже завело уголовное дело в отношении злоумышленника по двум статьям: "Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности" и "Дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества".

Фигурант в 2021 году был приговорён к 14 годам лишения свободы за интимную связь с несовершеннолетней, убийство её мачехи в Ельце и покушение на убийство её отца. Вину тогда он признал.