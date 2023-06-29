В липецкой колонии заключённый до смерти забил майора ФСИН по пути в ШИЗО
Изучение одежды заключённого из липецкой колонии, убившего майора ФСИН. Фото © СУ СК России по Липецкой области
В липецкой исправительной колонии заключённый жестоко избил майора ФСИН, когда тот вёл его в штрафной изолятор, сотрудник учреждения скончался. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе регионального управления ФСИН России.
По информации ведомства, инцидент произошёл 28 июня в ИК-6 Липецкой области. 26-летний мужчина, осуждённый за убийство и преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетних, напал на начальника отряда отдела по воспитательной работе. Его решили отправить в ШИЗО.
"При водворении в штрафной изолятор за нарушение правил внутреннего распорядка осуждённый нанёс два удара металлическим предметом майору внутренней службы, а также не менее десяти ударов кулаками по голове. Офицер сумел задержать и удержать преступника до прибытия помощи", — рассказали во ФСИН.
Офицер был госпитализирован, позже скончался. Региональное управление СКР уже завело уголовное дело в отношении злоумышленника по двум статьям: "Убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности" и "Дезорганизация деятельности учреждения, обеспечивающего изоляцию от общества".
Фигурант в 2021 году был приговорён к 14 годам лишения свободы за интимную связь с несовершеннолетней, убийство её мачехи в Ельце и покушение на убийство её отца. Вину тогда он признал.
А ранее Лайф рассказывал, что осуждённый за кражу и мошенничество сбежал из колонии-поселения в Тюмени.