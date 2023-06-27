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27 июня, 06:13

В Красноярском крае судимый за убийство сбежал из спецприёмника через подкоп

Мужчина, ранее судимый за хищение, разбой и убийство, сбежал из спецприёмника через подкоп в Красноярском крае. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 34-летнего жителя Канска по фамилии Казаков задержали на десять суток за нарушение правил нахождения под административным надзором: до 2030 года он должен был отмечаться после выхода из колонии. В итоге мужчина оказался в спецприёмнике.

Пробыл он там недолго: 26 июня младший инспектор отдела МВД "Канский" вывел административных задержанных в прогулочный двор. Мужчина спрятался за мусорный контейнер и сделал подкоп под трёхметровым забором, через который и сбежал. Сейчас беглеца ищут. Также проводится служебная проверка.

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А ранее Лайф рассказывал, что осуждённый за кражу и мошенничество сбежал из колонии-поселения в Тюмени.

Обложка ©

Unsplash

Александра Вишнякова
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