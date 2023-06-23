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23 июня, 17:20

Осуждённый сбежал из колонии в Тюмени

SHOT: Осуждённый за кражу и мошенничество сбежал из колонии-поселения в Тюмени

<p>Сбежавший из колонии-поселения в Тюмени Дмитрий Лаптев. Обложка © <a href="https://t.me/shot_shot/53188" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Сбежавший из колонии-поселения в Тюмени Дмитрий Лаптев. Обложка © SHOT

Осуждённый за кражу и мошенничество сбежал из колонии-поселения на Авторемонтной улице в Тюмени. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 30-летний Дмитрий Лаптев сбежал из ИК-4 20 июня. Известно, что он уроженец Нижнего Тагила (Свердловская область). Сейчас беглеца разыскивают полицейские.

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Ранее МВД объявило в розыск одного из фигурантов дела о краже спирта для "Мистера Сидра". При этом его сын-подельник был задержан.

Никита Никонов
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