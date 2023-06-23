Осуждённый сбежал из колонии в Тюмени

Осуждённый за кражу и мошенничество сбежал из колонии-поселения на Авторемонтной улице в Тюмени. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 30-летний Дмитрий Лаптев сбежал из ИК-4 20 июня. Известно, что он уроженец Нижнего Тагила (Свердловская область). Сейчас беглеца разыскивают полицейские.