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16 марта, 07:37

На Урале задержали насильника-рецидивиста, сбежавшего из колонии

В Пермском крае задержали сбежавшего из колонии 60-летнего осуждённого

В Пермском крае задержали осуждённого, который совершил побег из колонии-поселения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции совместно с сотрудниками ГУ ФСИН России по Пермскому краю в городе Березники был задержан гражданин, совершивший побег из колонии-поселения", — говорится в телеграм-канале ведомства.

О пропаже осуждённого 1962 года рождения стало известно 13 марта при обходе колонии-поселения в Соликамске, куда его отправили за "хорошее поведение". Как писали СМИ, последнее преступление он совершил ещё десять лет назад, когда похитил и изнасиловал женщину. Сейчас же до выхода на свободу ему оставалось пара лет, однако теперь преступнику грозит дополнительный срок в местах лишения свободы.

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Ранее Лайф рассказывал о ещё одном беглом преступнике из Приморья. Совершивший побег 42-летний мужчина был неоднократно судим, на этот раз отбывал наказание за разбойное нападение, покушение на убийство и убийство. К счастью, спустя пару дней особо опасного преступника удалось поймать. Служебные ищейки Берта и Ямайка вывели полицейских к логову беглого убийцы, который прятался в лесу.

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ТАСС / Филипп Кочетков

Николь Вербер
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