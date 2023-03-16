На Урале задержали насильника-рецидивиста, сбежавшего из колонии

В Пермском крае задержали осуждённого, который совершил побег из колонии-поселения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции совместно с сотрудниками ГУ ФСИН России по Пермскому краю в городе Березники был задержан гражданин, совершивший побег из колонии-поселения", — говорится в телеграм-канале ведомства.

О пропаже осуждённого 1962 года рождения стало известно 13 марта при обходе колонии-поселения в Соликамске, куда его отправили за "хорошее поведение". Как писали СМИ, последнее преступление он совершил ещё десять лет назад, когда похитил и изнасиловал женщину. Сейчас же до выхода на свободу ему оставалось пара лет, однако теперь преступнику грозит дополнительный срок в местах лишения свободы.