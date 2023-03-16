На Урале задержали насильника-рецидивиста, сбежавшего из колонии
В Пермском крае задержали сбежавшего из колонии 60-летнего осуждённого
В Пермском крае задержали осуждённого, который совершил побег из колонии-поселения. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по региону.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции совместно с сотрудниками ГУ ФСИН России по Пермскому краю в городе Березники был задержан гражданин, совершивший побег из колонии-поселения", — говорится в телеграм-канале ведомства.
О пропаже осуждённого 1962 года рождения стало известно 13 марта при обходе колонии-поселения в Соликамске, куда его отправили за "хорошее поведение". Как писали СМИ, последнее преступление он совершил ещё десять лет назад, когда похитил и изнасиловал женщину. Сейчас же до выхода на свободу ему оставалось пара лет, однако теперь преступнику грозит дополнительный срок в местах лишения свободы.
Ранее Лайф рассказывал о ещё одном беглом преступнике из Приморья. Совершивший побег 42-летний мужчина был неоднократно судим, на этот раз отбывал наказание за разбойное нападение, покушение на убийство и убийство. К счастью, спустя пару дней особо опасного преступника удалось поймать. Служебные ищейки Берта и Ямайка вывели полицейских к логову беглого убийцы, который прятался в лесу.
ТАСС / Филипп Кочетков