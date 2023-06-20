В Петербурге задержали контрактника, сбежавшего осенью 2022-го из части в Подмосковье
В Санкт-Петербурге задержали 33-летнего Сергея Симонова, который сбежал из воинской части в Наро-Фоминске в октябре 2022 года. По данным SHOT, после побега контрактник был объявлен в федеральный розыск. Дело возбудили по статье "Самовольное оставление части или места службы".
По нашим данным, Симонова задержали в районе Ланского шоссе в Петербурге. Следствие выясняет мотивы его побега из воинской части.
Напомним, что на днях солдат срочной службы с оружием сбежал из воинской части в Брянской области. 20-летний Вячеслав покинул часть в Климовском районе и забрал с собой автомат Калашникова и 120 патронов. В регионе объявили план "Сирена".
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