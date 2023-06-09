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9 июня, 09:21

Срочник с автоматом сбежал из воинской части в Брянской области

SHOT: Срочник с АК и 120 патронами сбежал из воинской части в Брянской области

Солдат срочной службы с оружием сбежал из воинской части в Брянской области. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, накануне днём 20-летний Вячеслав покинул часть в Климовском районе и забрал с собой автомат Калашникова и 120 патронов. В регионе объявили план "Сирена". Известно, что срочник был призван из села Леньки Алтайского края. Обстоятельства инцидента устанавливаются.

Климовский район находится на юго-западе Брянской области. Он граничит с Черниговской областью Украины и Гомельской областью Белоруссии.

В Москве мужчина угрожал взорвать воинскую часть "по заданию спецслужб США"

В Москве мужчина угрожал взорвать воинскую часть "по заданию спецслужб США"

Ранее Лайф писал, что российские призывники начали получать повестки с предупреждениями об ограничениях. О таких документах сообщили жители Петербурга.

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ТАСС / Петр Ковалев

Никита Никонов
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