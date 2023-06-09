Срочник с автоматом сбежал из воинской части в Брянской области
SHOT: Срочник с АК и 120 патронами сбежал из воинской части в Брянской области
Солдат срочной службы с оружием сбежал из воинской части в Брянской области. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, накануне днём 20-летний Вячеслав покинул часть в Климовском районе и забрал с собой автомат Калашникова и 120 патронов. В регионе объявили план "Сирена". Известно, что срочник был призван из села Леньки Алтайского края. Обстоятельства инцидента устанавливаются.
Климовский район находится на юго-западе Брянской области. Он граничит с Черниговской областью Украины и Гомельской областью Белоруссии.
Ранее Лайф писал, что российские призывники начали получать повестки с предупреждениями об ограничениях. О таких документах сообщили жители Петербурга.
ТАСС / Петр Ковалев