В Москве мужчина угрожал взорвать воинскую часть "по заданию спецслужб США"

В Москве мужчина угрожал взорвать воинскую часть. Он заявил, что американские спецслужбы пообещали ему за совершение теракта солидное вознаграждение, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, накануне вечером на КПП одной из частей на юго-западе столицы заявился 41-летний Александр В. и потребовал немедленно пропустить его на территорию, иначе всë вокруг взлетит на воздух.

Подрывник заявил, что якобы за совершение теракта спецслужбы США пообещали ему две тысячи долларов, а также взять к ним на постоянную работу. Дежурный по КПП вызвал на место сотрудников полиции. В итоге несостоявшегося агента ЦРУ увезли в отделение полиции. Мотивы его поведения выясняются. Предварительно, мужчина находился в состоянии опьянения.