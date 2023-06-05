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5 июня, 06:19

В Москве мужчина угрожал взорвать воинскую часть "по заданию спецслужб США"

В Москве мужчина угрожал взорвать воинскую часть. Он заявил, что американские спецслужбы пообещали ему за совершение теракта солидное вознаграждение, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, накануне вечером на КПП одной из частей на юго-западе столицы заявился 41-летний Александр В. и потребовал немедленно пропустить его на территорию, иначе всë вокруг взлетит на воздух.

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Подрывник заявил, что якобы за совершение теракта спецслужбы США пообещали ему две тысячи долларов, а также взять к ним на постоянную работу. Дежурный по КПП вызвал на место сотрудников полиции. В итоге несостоявшегося агента ЦРУ увезли в отделение полиции. Мотивы его поведения выясняются. Предварительно, мужчина находился в состоянии опьянения.

Ранее сообщалось, что на Красной площади в Москве полицейские задержали мужчину с бутылками бензина. Зачем они ему понадобились, задержанный объяснить не смог.

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Иван Косицын
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