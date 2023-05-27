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27 мая, 08:19

Неизвестный пригрозил "всех тут взорвать", когда его не пустили в московский отель без брони

Полиция ищет мужчину, угрожавшего взорвать отель в Москве за отказ заселения

В Москве мужчина пообещал взорвать мини-отель, куда его отказались заселять из-за отсутствия свободных номеров. О случившемся пишет SHOT.

Инцидент произошёл накануне ночью в небольшой столичной гостинице "Мираж". Мужчина хотел заселиться туда на сутки, но администратор объяснил, что нужна была предварительная бронь, а сейчас все номера заняты. Отказ привёл потенциального клиента в ярость. Он начал кричать и пригрозил, что "всех тут взорвёт", после чего ушёл. Полиция разыскивает злоумышленника за угрозу устроить взрыв.

В Москве задержали угрожавшую взорвать вуз студентку, но она поделилась другой версией событий

В Москве задержали угрожавшую взорвать вуз студентку, но она поделилась другой версией событий

Ранее сообщалось, что в селе Черницыно Курской области был задержан мужчина, который нёс в руке боевую гранату. Чтобы не выдать себя при виде полицейских, он отбросил её в кусты.

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freepik

Татьяна Миссуми
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