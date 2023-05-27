Неизвестный пригрозил "всех тут взорвать", когда его не пустили в московский отель без брони

Инцидент произошёл накануне ночью в небольшой столичной гостинице "Мираж". Мужчина хотел заселиться туда на сутки, но администратор объяснил, что нужна была предварительная бронь, а сейчас все номера заняты. Отказ привёл потенциального клиента в ярость. Он начал кричать и пригрозил, что "всех тут взорвёт", после чего ушёл. Полиция разыскивает злоумышленника за угрозу устроить взрыв.