Российские призывники начали получать повестки с предупреждениями об ограничениях
На повестках срочникам в Петербурге стали предупреждать об ограничительных мерах
В Санкт-Петербурге видоизменились повестки срочникам. Теперь в документе предупреждают планирующих уклониться от службы россиян об ограничительных мерах. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.
Повестка срочнику из Санкт-Петербурга. Фото © Telegram / SHOT
"Внимание! В случае неявки в военный комиссариат в установленный срок в отношении вас будут введены ограничительные меры", — говорится в сообщении.
При этом в повестке, как обычно, сообщается о том, что гражданин РФ в такой-то день и время должен явиться в военный комиссариат для прохождения медицинского освидетельствования. При себе нужно иметь паспорт и другие документы. На повестке также есть предупреждение, что в случае её получения после указанной даты нужно прибыть в военкомат в течение трёх дней.
Напомним, 14 апреля президент РФ Владимир Путин подписал закон о совершенствовании воинского учёта, который предусматривает создание единого реестра военнообязанных и вручение электронных повесток. Граждане, получившие документ о вызове, должны будут явиться в военкомат в течение 20 дней. На это время им будет запрещён выезд за пределы России, также он не сможет взять потребительский кредит, зарегистрировать недвижимость и транспортные средства.
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