Российские призывники начали получать повестки с предупреждениями об ограничениях

В Санкт-Петербурге видоизменились повестки срочникам. Теперь в документе предупреждают планирующих уклониться от службы россиян об ограничительных мерах. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Повестка срочнику из Санкт-Петербурга. Фото © Telegram / SHOT

"Внимание! В случае неявки в военный комиссариат в установленный срок в отношении вас будут введены ограничительные меры", — говорится в сообщении.

При этом в повестке, как обычно, сообщается о том, что гражданин РФ в такой-то день и время должен явиться в военный комиссариат для прохождения медицинского освидетельствования. При себе нужно иметь паспорт и другие документы. На повестке также есть предупреждение, что в случае её получения после указанной даты нужно прибыть в военкомат в течение трёх дней.