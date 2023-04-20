Минцифры опровергло начало рассылки повесток через "Госуслуги" в Петербурге

Минцифры не подтверждает информацию об отправке электронных повесток через "Госуслуги" в отдельных регионах страны. Такое сообщение появилось в четверг в телеграм-канале ведомства. Там отметили, что сейчас граждане, соответствующие критериям для призыва на срочную службу, могут получить повестку либо лично в руки, либо заказным письмом через Почту России. Вариант с электронной повесткой на данном этапе в Минцифры полностью исключили.

"Для направления повесток через "Госуслуги" в электронном виде необходимо принятие отдельного нормативного акта. В связи с этим электронные повестки через "Госуслуги" направляться не могут", — информирует министерство.

Отметим, что ранее сегодня "Mash на Мойке" написал, что жителям Санкт-Петербурга в личных кабинетах на "Госуслугах" начали приходить электронные повестки. И главный военком города Сергей Качковский это подтвердил. По его словам, новую систему оповещения призывников тестируют перед осенним призывом.