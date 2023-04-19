В ГД заявили, что в весенний призыв электронные повестки не будут иметь юридической силы

В весенний призыв повестки будут рассылаться через "Госуслуги" в тестовом режиме, поэтому юридической силы они иметь не будут. Об этом Лайфу сообщил председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Депутат Картаполов заявил, что электронные повестки не будут иметь юридической силы. Видео © LIFE

"В этот призыв электронные повестки будут рассылаться только в тестовом режиме, чтобы понять, доходят они или нет, обрабатывает ли система. Юридической силы они не будут иметь. Но они в обязательном порядке будут дублироваться традиционным способом", — пояснил парламентарий.

По его словам, "что бы ни говорили голоса из-за бугра", гражданам электронных повесток бояться не стоит.