Решения о призыве 245 россиян по частичной мобилизации аннулированы

По итогам 2022 года было аннулировано более 200 решений военных комиссариатов о призывах россиян в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"В результате работы с обращениями в 245 случаях были аннулированы решения по призыву в рамках частичной мобилизации", — сказала она на расширенном совместном заседании Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений и Комитета по контролю.