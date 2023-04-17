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Опубликовано 17 апреля 2023, 13:09

Решения о призыве 245 россиян по частичной мобилизации аннулированы

Москалькова: Решения по мобилизации в 2022 году аннулировали в 245 случаях

По итогам 2022 года было аннулировано более 200 решений военных комиссариатов о призывах россиян в рамках частичной мобилизации. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"В результате работы с обращениями в 245 случаях были аннулированы решения по призыву в рамках частичной мобилизации", — сказала она на расширенном совместном заседании Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений и Комитета по контролю.

Депутат Луговой: Новой волны мобилизации не будет
Депутат Луговой: Новой волны мобилизации не будет

Кстати, ранее Лайф рассказывал, что в России приняли закон о совершенствовании воинского учёта. Так, теперь повестки могут быть направлены гражданам в том числе в письменной форме под расписку, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении и в электронной форме. Многие оказались обеспокоены новой волной мобилизации, однако в Кремле эту информацию опровергли.

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ТАСС / Михаил Метцель

Николь Вербер
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