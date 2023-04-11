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Опубликовано 11 апреля 2023, 12:11
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Депутат Луговой: Новой волны мобилизации не будет

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой также опроверг слухи о второй волне мобилизации. Депутат подчеркнул, что работа по внедрению электронных повесток для призывников никак с этим не связана — цифровизацию было решено провести из-за вскрывшихся проблем в военкоматах.

Депутат Луговой: новой волны мобилизации не будет. Видео © LIFE

"Вы сослагательно говорите — если будет (мобилизация. — Прим. Лайфа), да кабы. Нет, конечно, ничего об этом не известно. Работа (по внедрению электронных повесток для призывников. — Прим. Лайфа) началась если не во время частичной мобилизации, то после, когда вскрылось огромное количество недостатков", — отметил парламентарий в беседе с Лайфом.

В Госдуме разъяснили порядок рассылки электронных повесток
В Госдуме разъяснили порядок рассылки электронных повесток

Ранее о том, что второй волны мобилизации в планах нет, заявляли в Генштабе ВС РФ, Кремле, Госдуме. Опровергал эти слухи мэр Москвы Сергей Собянин, он назвал сообщения о второй волне мобилизации "чисто вражеской работой".

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Александра Вишнякова
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