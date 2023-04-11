Депутат Луговой: Новой волны мобилизации не будет

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой также опроверг слухи о второй волне мобилизации. Депутат подчеркнул, что работа по внедрению электронных повесток для призывников никак с этим не связана — цифровизацию было решено провести из-за вскрывшихся проблем в военкоматах.

"Вы сослагательно говорите — если будет (мобилизация. — Прим. Лайфа), да кабы. Нет, конечно, ничего об этом не известно. Работа (по внедрению электронных повесток для призывников. — Прим. Лайфа) началась если не во время частичной мобилизации, то после, когда вскрылось огромное количество недостатков", — отметил парламентарий в беседе с Лайфом.