В первом российском регионе начали рассылать электронные повестки призывникам

Жителям Санкт-Петербурга в личных кабинетах на "Госуслугах" начали приходить электронные повестки. Об этом пишет "Mash на Мойке".

Новую систему оповещения призывников тестируют перед осенним призывом, рассказал главный военком города Сергей Качковский. Он указал, что электронные повестки дублируют бумажными. По словам военкома, к осени должен быть готов единый реестр воинского учёта.

Ранее председатель Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил о том, что в весенний призыв повестки будут рассылаться через "Госуслуги" в тестовом режиме, поэтому юридической силы они иметь не будут.