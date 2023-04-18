Песков переадресовал в Минобороны вопрос об отслеживании призывников по камерам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать отслеживание призывников по камерам видеонаблюдения в Москве и подчеркнул, что такую информацию уполномочено сообщать Министерство обороны.

"Это не наша прерогатива, этим занимается Минобороны и подведомственные ему военкомы. Поэтому нужно туда обращать эти вопросы", — ответил представитель Кремля на вопрос о комментарии заявления московского военкома Максима Локтева о том, что столичная система видеонаблюдения, в частности, используется для поиска призывников-уклонистов.