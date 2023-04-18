Песков переадресовал в Минобороны вопрос об отслеживании призывников по камерам
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать отслеживание призывников по камерам видеонаблюдения в Москве и подчеркнул, что такую информацию уполномочено сообщать Министерство обороны.
"Это не наша прерогатива, этим занимается Минобороны и подведомственные ему военкомы. Поэтому нужно туда обращать эти вопросы", — ответил представитель Кремля на вопрос о комментарии заявления московского военкома Максима Локтева о том, что столичная система видеонаблюдения, в частности, используется для поиска призывников-уклонистов.
Напомним, ранее Локтев заявил, что в Москве используют систему распознавания лиц на камерах видеонаблюдения, чтобы находить призывников-уклонистов. По его словам, основная причина неявки граждан в военкоматы заключается в том, что многие живут не по адресу регистрации, что осложняет процесс вручения им повесток.
LIFE / Александр Шалгин