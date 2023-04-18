Для поиска призывников в Москве подключили систему видеонаблюдения

Системы видеонаблюдения в Москве используют для определения места жительства призывников. Об этом рассказал столичный военный комиссар полковник Максим Локтев.

"Для определения места жительства призывника используются системы видеонаблюдения города Москвы, по указанию мэра Москвы организации, в которых работают призывники, предоставляют в военные комиссариаты сведения о них", — рассказал он ТАСС.

Локтев также добавил, что определить место обучения призывника помогают образовательные организации. По его словам, при наличии такой информации будет нетрудно оповестить человека о явке в военкомат.

Военный комиссар указал, что чаще всего граждане не являются в военкомат по повестке, поскольку живут не по месту регистрации. В Москве этой проблеме уделяется особенное внимание.