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15 апреля, 08:00

Более 52 тысячам россиян вручили повестки в рамках весеннего призыва

Генштаб: Призывная кампания идёт планово, повестки получили 52 тысячи россиян

В России весенняя призывная кампания идёт по плану, повестки вручены 52 тысячам граждан. Об этом сообщил начальник управления ГОМУ Генштаба Вооружённых сил РФ полковник Андрей Бирюков.

"Весенняя призывная кампания, которая началась 1 апреля, проходит в плановом порядке и будет завершена 15 июля этого года. На сегодняшний день оповещены 52 тысячи граждан и более 50 тысяч уже прибыли в военные комиссариаты", — отметил он.

По его словам, пригодными к службе уже признаны порядка 21 тысячи граждан, ещё 29 тысяч получили отсрочки от армии по законным основаниям.

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Также в Генштабе отметили, что первых срочников 20 апреля начнут отправлять в пункты дислокации. Треть призывников направят в учебные соединения и воинские части, где за три месяца они освоят современную военную технику и получат военно-учётную специальность.

Обложка ©

ТАСС / Александр Щербак

Татьяна Миссуми
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