Более 52 тысячам россиян вручили повестки в рамках весеннего призыва

В России весенняя призывная кампания идёт по плану, повестки вручены 52 тысячам граждан. Об этом сообщил начальник управления ГОМУ Генштаба Вооружённых сил РФ полковник Андрей Бирюков.

"Весенняя призывная кампания, которая началась 1 апреля, проходит в плановом порядке и будет завершена 15 июля этого года. На сегодняшний день оповещены 52 тысячи граждан и более 50 тысяч уже прибыли в военные комиссариаты", — отметил он.

По его словам, пригодными к службе уже признаны порядка 21 тысячи граждан, ещё 29 тысяч получили отсрочки от армии по законным основаниям.