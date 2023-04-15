Более 52 тысячам россиян вручили повестки в рамках весеннего призыва
Генштаб: Призывная кампания идёт планово, повестки получили 52 тысячи россиян
В России весенняя призывная кампания идёт по плану, повестки вручены 52 тысячам граждан. Об этом сообщил начальник управления ГОМУ Генштаба Вооружённых сил РФ полковник Андрей Бирюков.
"Весенняя призывная кампания, которая началась 1 апреля, проходит в плановом порядке и будет завершена 15 июля этого года. На сегодняшний день оповещены 52 тысячи граждан и более 50 тысяч уже прибыли в военные комиссариаты", — отметил он.
По его словам, пригодными к службе уже признаны порядка 21 тысячи граждан, ещё 29 тысяч получили отсрочки от армии по законным основаниям.
Также в Генштабе отметили, что первых срочников 20 апреля начнут отправлять в пункты дислокации. Треть призывников направят в учебные соединения и воинские части, где за три месяца они освоят современную военную технику и получат военно-учётную специальность.
ТАСС / Александр Щербак