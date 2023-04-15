Генштаб назвал дату отправки первых срочников весеннего призыва к местам службы
Первые срочники весеннего призыва отправятся в пункты дислокации 20 апреля
Первых срочников 20 апреля начнут отправлять в пункты дислокации на территории России в рамках весенней кампании. Об этом сообщил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ Андрей Бирюков.
"С 20 апреля начнутся первые отправки призывников в пункты постоянной дислокации, размещённые на территории РФ. Треть из призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где в течение трёх месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учётную специальность", — уточнил Бирюков.
Он также пояснил, что веерных рассылок электронных повесток гражданам призывного возраста не будет, все существующие отсрочки сохраняются. Информацию о постановке на воинский учёт и изменении каких-либо сведений россияне смогут получать через личные кабинеты на "Госуслугах".
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о проведении весеннего призыва граждан на военную службу. Призыв стартовал 1 апреля, кампания проходит до 15 июля. В армию планируется направить 147 тысяч новобранцев.