Генштаб назвал дату отправки первых срочников весеннего призыва к местам службы

Первых срочников 20 апреля начнут отправлять в пункты дислокации на территории России в рамках весенней кампании. Об этом сообщил начальник управления Главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генштаба ВС РФ Андрей Бирюков.

"С 20 апреля начнутся первые отправки призывников в пункты постоянной дислокации, размещённые на территории РФ. Треть из призывников будут направлены в учебные соединения и воинские части, где в течение трёх месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учётную специальность", — уточнил Бирюков.

Он также пояснил, что веерных рассылок электронных повесток гражданам призывного возраста не будет, все существующие отсрочки сохраняются. Информацию о постановке на воинский учёт и изменении каких-либо сведений россияне смогут получать через личные кабинеты на "Госуслугах".