КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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17 апреля, 14:56

В Москве начнут рассылать повестки через "Госуслуги" в весенний призыв

Московские призывники начнут получать повестки на портале "Госуслуги" уже этой весной, но пока в тестовом режиме. Об этом сказал военный комиссар столицы Максим Локтев.

"Мы начнём в тестовом режиме проводить оповещение граждан о явке в военные комиссариаты через портал "Госуслуги", через СМС-сообщения и в телефонном режиме", уточнил он.

Остальные моменты весеннего призыва сохранятся прежними в соответствии с действующим законодательством.

Более 52 тысячам россиян вручили повестки в рамках весеннего призыва

Более 52 тысячам россиян вручили повестки в рамках весеннего призыва

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что по итогам 2022 года было аннулировано более 200 решений военных комиссариатов о призывах россиян в рамках частичной мобилизации.

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ТАСС / Донат Сорокин

Татьяна Миссуми
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