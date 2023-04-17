В Москве начнут рассылать повестки через "Госуслуги" в весенний призыв

Московские призывники начнут получать повестки на портале "Госуслуги" уже этой весной, но пока в тестовом режиме. Об этом сказал военный комиссар столицы Максим Локтев.

"Мы начнём в тестовом режиме проводить оповещение граждан о явке в военные комиссариаты через портал "Госуслуги", через СМС-сообщения и в телефонном режиме", — уточнил он.

Остальные моменты весеннего призыва сохранятся прежними в соответствии с действующим законодательством.