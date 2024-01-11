Недовольные помещением в ШИЗО зэки устроили бунт в одной из колоний КБР

Бунт произошёл в исправительной колонии в Кабардино-Балкарской Республике. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

Всё произошло в ИК-3 в селе Каменка. Нескольким заключённым не понравилось, что их поместили в штрафной изолятор. В знак протеста они подожгли матрасы в двух камерах. Это заметили сотрудники колонии и быстро подавили бунт. В результате пожара никто не пострадал.

Бунтовщиками оказались зэки в возрасте от 22 до 32 лет. Наказание в ИК-3 они отбывают за разбой, грабёж, кражу и убийство. Примечательно, что от дачи показаний осуждённые отказались. В колонии после инцидента организовали проверку.