Суд прекратил уголовное преследование скопинского маньяка Виктора Мохова
Скопинский маньяк Виктор Мохов. Обложка © Youtube / Осторожно: Собчак
Суд прекратил уголовное преследование скопинского маньяка Виктора Мохова, в доме которого два года назад совершили убийство. В пресс-службе Скопинского районного суда Рязанской области отметили, что такую меру приняли в связи с истечением сроков давности.
"Адвокатом Мохова было заявлено ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении Мохова в связи с истечением срока, которое было удовлетворено", — рассказали в суде ТАСС.
Там добавили, что основное заседание по делу назначено на 13 августа.
Напомним, в 2022 году Мохова заподозрили в укрывательстве убийства. 7 августа во дворе его дома в Скопинском районе было найдено тело мужчины. Сначала Мохова отправили под домашний арест, а затем арестовали за нарушение условий меры пресечения. В феврале его отпустили из СИЗО. Следователи рассматривали версию, что у маньяка появился подражатель.