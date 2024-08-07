Суд прекратил уголовное преследование скопинского маньяка Виктора Мохова, в доме которого два года назад совершили убийство. В пресс-службе Скопинского районного суда Рязанской области отметили, что такую меру приняли в связи с истечением сроков давности.

"Адвокатом Мохова было заявлено ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении Мохова в связи с истечением срока, которое было удовлетворено", — рассказали в суде ТАСС.