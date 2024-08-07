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7 августа, 14:28

Суд прекратил уголовное преследование скопинского маньяка Виктора Мохова

Скопинский маньяк Виктор Мохов. Обложка © Youtube / Осторожно: Собчак

Скопинский маньяк Виктор Мохов. Обложка © Youtube / Осторожно: Собчак

Суд прекратил уголовное преследование скопинского маньяка Виктора Мохова, в доме которого два года назад совершили убийство. В пресс-службе Скопинского районного суда Рязанской области отметили, что такую меру приняли в связи с истечением сроков давности.

"Адвокатом Мохова было заявлено ходатайство о прекращении уголовного преследования в отношении Мохова в связи с истечением срока, которое было удовлетворено", — рассказали в суде ТАСС.

Там добавили, что основное заседание по делу назначено на 13 августа.

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Напомним, в 2022 году Мохова заподозрили в укрывательстве убийства. 7 августа во дворе его дома в Скопинском районе было найдено тело мужчины. Сначала Мохова отправили под домашний арест, а затем арестовали за нарушение условий меры пресечения. В феврале его отпустили из СИЗО. Следователи рассматривали версию, что у маньяка появился подражатель.

Александра Мышляева
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