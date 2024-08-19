У 74-летнего скопинского маньяка появилась молодая возлюбленная
NEWS.ru: У скопинского маньяка Виктора Мохова появилась возлюбленная 40 лет
Виктор Мохов. Обложка © СУ СКР по Рязанской области
У живущего в Рязанской области Виктора Мохова, известного по прозвищу скопинский маньяк, появилась новая возлюбленная. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на соседей вышедшего на свободу преступника.
Ранее у скопинского маньяка уже была женщина — вместе их видели в 2022 году. Правда, сама она утверждала, что не встречается с Моховым, а лишь помогает ему по хозяйству. Уточняется, что нынешняя избранница значительно моложе 74-летнего мужчины.
"Та пьянчуга прям была. Хотя одна другой стоит. Нормальная женщина разве пойдет к нему?" — удивился сосед Мохова.
По словам соседей, избранницу скопинского маньяка зовут Наталья, ей около 40 лет, она работает уборщицей и живёт в полуразрушенном доме около дома Мохова, ранее женщина была лишена родительских прав.
В 2000 году Мохов похитил 14-летнюю Екатерину Мартынову и 17-летнюю Елену Самохину, возвращавшихся с дискотеки в Рязани. Почти четыре года он держал пленниц в подземном бункере и постоянно насиловал. Елена беременела трижды и после так и не родила детей. Екатерина создала семью и написала книгу о жутком опыте. На свободу скопинский маньяк вышел 3 марта 2021 года, проведя за решёткой 17 лет.
Оказавшись на воле, Мохов влип в ещё одну криминальную историю. Скопинского маньяка отправили под домашний арест за сокрытие убийства, которое в его доме совершил знакомый. 1 сентября было принято решение о заключении мужчины под стражу из-за нарушения им условий домашнего ареста. 25 февраля Мохова отпустили, а 7 августа суд прекратил его уголовное преследование.