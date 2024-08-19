У 74-летнего скопинского маньяка появилась молодая возлюбленная

У живущего в Рязанской области Виктора Мохова, известного по прозвищу скопинский маньяк, появилась новая возлюбленная. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на соседей вышедшего на свободу преступника.

Ранее у скопинского маньяка уже была женщина — вместе их видели в 2022 году. Правда, сама она утверждала, что не встречается с Моховым, а лишь помогает ему по хозяйству. Уточняется, что нынешняя избранница значительно моложе 74-летнего мужчины.

"Та пьянчуга прям была. Хотя одна другой стоит. Нормальная женщина разве пойдет к нему?" — удивился сосед Мохова.

По словам соседей, избранницу скопинского маньяка зовут Наталья, ей около 40 лет, она работает уборщицей и живёт в полуразрушенном доме около дома Мохова, ранее женщина была лишена родительских прав.