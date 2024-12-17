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17 декабря, 12:13

Выжившего после нападения маньяка с ножом школьника выписали из больницы

Девятиклассник из Ростова-на-Дону, на которого напал маньяк с ножом, получил необходимую медицинскую помощь и был отправлен домой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«Подростка отпустили домой», говорится в сообщении, которое передаёт ТАСС.

Глава администрации города Алексей Логвиненко уточнил, что пострадавшим оказался ученик девятого класса школы № 118 Дмитрий Мельников. Благодаря проявленной смелости, парень смог дать отпор нападавшему. Подростку оказана медицинская помощь в городской больнице № 20.

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Напомним, что 16 декабря в подъезде одного из жилых домов маньяк напал на девушку, нанеся ей около 40 ножевых ранений. Пострадавшая была срочно доставлена в больницу, но медики не смогли её спасти. После этого преступник успел ранить ещё и подростка. Большего числа жертв удалось избежать благодаря оперативному задержанию неадеквата.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / SviatlanaLaza

Мария Любицкая
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