Выжившего после нападения маньяка с ножом школьника выписали из больницы

Девятиклассник из Ростова-на-Дону, на которого напал маньяк с ножом, получил необходимую медицинскую помощь и был отправлен домой. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, что 16 декабря в подъезде одного из жилых домов маньяк напал на девушку, нанеся ей около 40 ножевых ранений. Пострадавшая была срочно доставлена в больницу, но медики не смогли её спасти. После этого преступник успел ранить ещё и подростка. Большего числа жертв удалось избежать благодаря оперативному задержанию неадеквата.