Четверо детей остались сиротами: Пьяный уралец зарезал сожительницу из-за телевизора

В Свердловской области спор молодой пары о громкости звука телевизора стал причиной трагедии, в результате которой четверо детей остались сиротами. Пьяный 21-летний мужчина зарезал 24-летнюю многодетную мать за то, что она потребовала убавить звук, мешавший ей спать, сообщает РИА «ФедералПресс» со ссылкой на региональное управление СУ СК России.

Местные жители сообщают, что у молодого человека были проблемы с законом, он проявлял агрессивное поведение и часто злоупотреблял алкоголем. Его отношения с убитой продолжались несколько лет, однако пара регулярно ссорилась и расставалась. По информации следствия, в несовершеннолетнем возрасте обвиняемый уже был осужден за кражи, а в прошлом году ему были назначены исправительные работы за незаконный оборот наркотиков.