Четверо детей остались сиротами: Пьяный уралец зарезал сожительницу из-за телевизора
Житель Свердловской области зарезал многодетную мать из-за телевизора
В Свердловской области спор молодой пары о громкости звука телевизора стал причиной трагедии, в результате которой четверо детей остались сиротами. Пьяный 21-летний мужчина зарезал 24-летнюю многодетную мать за то, что она потребовала убавить звук, мешавший ей спать, сообщает РИА «ФедералПресс» со ссылкой на региональное управление СУ СК России.
«В ночь на 19 декабря обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни совершил убийство своей близкой знакомой — 24-летней жительницы Нижнего Тагила, причинив ей ножевое ранение», — уточнили в ведомстве.
Местные жители сообщают, что у молодого человека были проблемы с законом, он проявлял агрессивное поведение и часто злоупотреблял алкоголем. Его отношения с убитой продолжались несколько лет, однако пара регулярно ссорилась и расставалась. По информации следствия, в несовершеннолетнем возрасте обвиняемый уже был осужден за кражи, а в прошлом году ему были назначены исправительные работы за незаконный оборот наркотиков.
Life.ru